70 تحفة فنية في معرض شخصي بمدريد

يعرض رجل الأعمال وعاشق الفن، خوان أنطونيو بيريس سيمون، للمرة الأولى، 70 تحفة فنية في مدريد، حيث سيُفتتح متحف قريباً لإيواء جزء من مجموعته المذهلة.

وقال المليونير الإسباني المولد، البالغ 83 عاماً، في رسالة مكتوبة «لطالما أردتُ مشاركة أعمالي مع الجمهور. هذا يجعلني سعيداً للغاية».

وبفضل شغفه المزمن بالفن، كوّن خوان أنطونيو بيريس سيمون مجموعة تضم 4000 لوحة ورسم ومنحوتة وقطعة زخرفية.

ويستمر المعرض الجديد في قصر سيبيليس الفخم في مدريد، بعنوان «70 من أهم تحف مجموعة بيريس سيمون»، حتى منتصف يناير، وهو حافل بالكنوز الفنية التي يستمر تاريخها من القرن الـ16 إلى اليوم.

وتحتوي المجموعة على أعمال لبعض من كبار الفنانين، من أمثال فان غوخ وسيسلي وبيكاسو وروبنز وغويا ومونيه ورينوار وماغريت وروثكو.