ما الذي حدث لـ"ملك جمال الأردن" بعد المرض.. صورة تصدم الأردنيين

عمت الشارع الأردني موجة حزن وتعاطف جراء صورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية للشاب الملقب بـ "ملك جمال الأردن".

فقد طلب أيمن العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله. ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.

ونشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.

كما أرفق الصورة بتعليق حزين قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي ظهرت في ملامحه المتعبة ووزنه الهزيل مع تورم كبير في قدميه.

ولقيت الصورة تفاعلاً كبيراً من جمهور مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.

وكان العلي كشف عن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، وسبق أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من جمهوره ومتابعيه الدعاء له بالشفاء.

ومنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.