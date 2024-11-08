حبس سكان قرية في منازلهم بعد هروب 43 قرداً

هرب 43 قردا من منشأة بحثية في بلدة صغيرة بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، وطلبت الشرطة من السكان، أمس، إغلاق منازلهم وتجنب الاقتراب من الحيوانات الهاربة تحت أي ظرف.

وفي بيان نُشر على صفحتها على فيس بوك، قالت إدارة شرطة ياماسي إن إناث القردة من فصيلة ريسوس هربت الأول من أمس.

وتساعد الشرطة، في البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، موظفي منشأة (ألفا جينيسيس) للأبحاث في محاولات العثور على القردة.

ولم تذكر الشرطة كيف هربت هذه القردة، كما لم ترد (ألفا جينيسيس) على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز ولم ترد على اتصال هاتفي.

وقالت الشرطة إن (ألفا جينيسيس) أبلغتها بأن القردة لم تُستخدم أبدا لأغراض الاختبار وأنها صغيرة جدا في السن بحيث لا يمكن أن تكون قد حملت أمراضا.