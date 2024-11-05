فرسة نهر تتوقّع فوز ترامب بالانتخابات الأميركية

توقّعت أنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة مُسماة «مو دينغ» تحظى بشعبية واسعة في مواقع التواصل، فوز المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

وبعد انتشار مقاطع فيديو لـ«مو دينغ» في حديقة حيوانات «كاو كيو اوبن زو» عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت عنصراً أساسياً في الصور.

وتوقعت مو دينغ التي يعني اسمها «خنزيراً ممتلئاً»، فوز ترامب على المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

فبعد تقديم طبقين من الفاكهة لها كل منهما مزيّن باسم أحد المرشحين، اختارت أنثى فرس النهر البالغة أربعة أشهر ترامب، وهو ما ظهر في مقطع فيديو نشرته حديقة الحيوانات على الإنترنت.

وحققت «مو دينغ» نجاحاً في الولايات المتحدة، إذ استخدم الفكاهي بوين يانغ صورها في فقرة كوميدية ضمن برنامجه «ساترداي نايت لايف».

وفازت «مو دينغ» على ترامب وهاريس في استطلاع رئاسي غير رسمي أجراه برنامج «ذي تونايت شو»، حاصدة 93% من الأصوات.

وسبق لحيوانات أخرى أن حققت شهرة عالمية بعد التنبؤ بنتائج أحداث عالمية، أبرزها الأخطبوط الشهير بول الذي أصابت توقّعاته لنتائج ثماني مباريات في كأس العالم 2010 من حوضه في ألمانيا.