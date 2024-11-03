ماسك يتعرض لانتكاسة في معركة موظفي «تويتر» المسرّحين

تعرض إيلون ماسك لانتكاسة كبيرة في معركة قضائية بشأن عزله كبار المسؤولين التنفيذيين في منصة «تويتر» (إكس حالياً) عندما استحوذ على الشركة في 2022.

وقرر قاضٍ أول من أمس، أن الرئيس التنفيذي السابق باراغ أغراوال، وغيره من الموظفين رفيعي المستوى، يمكن أن يواصلوا مطالبهم بأن ماسك أقالهم فيما كان يُنهي الصفقة لحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، قبل أن يقدموا خطابات الاستقالة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويواجه ماسك دعاوى قضائية لدفع رواتب متأخرة حرّكها الآلاف من العاملين في «تويتر» الذين سرحهم عندما استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار قبل عامين، وأعاد تسميتها «إكس».

وحصل موظف سابق، على الأقل، على مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة في سبتمبر الماضي في جلسة تحكيم سرية، وهو ما يمكن أن يشكل سابقة من نوعها لقضايا أخرى مماثلة.