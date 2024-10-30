مصر تودّع «الولد الشقي».. حسن يوسف يرحل عن عمر ناهز الـ 90 عاماً

قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر ومصادر عائلية، إن الممثل حسن يوسف توفي، أمس، عن عمر ناهز الـ90 عاماً.

وكتب شقيقه محمد يوسف عبر حسابه على «فيس بوك»: «(إنا لله وإنا إليه راجعون)، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته».

كما نعاه عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم الممثل أحمد السقا، الذي كتب على «إنستغرام»، «رحل (الولد الشقي).. الفنان القدير حسن يوسف.. كنتَ دائماً رمزاً للبهجة والعفوية والابتسامة، وجزءاً من ذكرياتنا الجميلة».

وُلد يوسف في القاهرة عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس في كلية التجارة.

بدأ مشواره من المسرح القومي أثناء الدراسة، إلى أن تبناه فنياً الممثل حسين رياض، وقدمه للسينما في فيلم «أنا حرة»، عن قصة للكاتب إحسان عبدالقدوس، وسيناريو نجيب محفوظ، وإخراج صلاح أبوسيف.

قدم في حقبتي الستينات والسبعينات مجموعة كبيرة من الأفلام، وعرف جماهيرياً بلقب «الولد الشقي»، ومن هذه الأفلام: «الخطايا» و«شفيقة القبطية» و«الباب المفتوح» و«للرجال فقط» و«الشياطين الثلاثة» و«مطلوب أرملة» و«الثلاثة يحبونها» وغيرها.

اتجه في حقبتي الثمانينات والتسعينات إلى التلفزيون، وظل دور توفيق البدري في مسلسل «ليالي الحلمية» هو الأبرز على مدى مشواره، وجسد بعد ذلك شخصيات دينية مرموقة، منها الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مسلسل «إمام الدعاة». وكان الراحل متزوجاً من الممثلة المعتزلة شمس البارودي.