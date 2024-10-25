دبي تحتفل بـ «ديوالي».. 14 يوماً من الفعاليات الترفيهية والفنية

تتحول دبي إلى وجهة فنية رائعة، حافلة بالأنشطة والبهجة والأضواء مع انطلاق مهرجان الأضواء «ديوالي»، اليوم الجمعة، والذي يستمر إلى السابع من نوفمبر المقبل. وسيشهد الحدث، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تنظيم مجموعة من الفعاليات والاحتفالات الممتعة والمصممة خصيصاً لتناسب التنوع الثقافي الذي تتميّز به المدينة، التي تضم أكثر من 200 جنسية.

وتسلّط أجندة فعاليات المهرجان هذا العام الضوء على العروض الترويجية الخاصة بمهرجان الأضواء، بما فيها الذهب والمجوهرات، إلى جانب السحوبات الكبرى مع الجوائز المذهلة، وأيضاً الحفلات الموسيقية الحيّة، والفعاليات الثقافية، والأسواق النابضة بالحياة، والمأكولات الهندية الشهيّة المفضلة للكثيرين والتي لابد من تجربتها، وغيرها الكثير.

يمكن لسكان المدينة وزوّارها مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة التي تضيء سماء المدينة في منطقة السيف اليوم، وأيضاً القرية العالمية في 25 و26 أكتوبر، و1 و2 نوفمبر، في الساعة التاسعة مساء في الوجهتين. كما يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالعروض الفريدة طوال أيام مهرجان الأضواء «ديوالي» من خلال برنامج ترفيهي مميّز. ويقدم مهرجان هذا العام أيضاً العديد من الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى أسواق «ديوالي» المؤقتة، والكثير من العروض الفنية والتجارب التفاعلية الرائعة.

وتقدم متاجر الذهب والمجوهرات الرائدة في دبي بهذه المناسبة التي يتم فيها تبادل الهدايا، تخفيضات رائعة على مجموعاتها الجديدة. إضافة إلى ذلك، يوفر مهرجان الأضواء لهذا العام فرصة رائعة للمتسوقين لإسعاد أحبائهم، وتوفير الكثير من الأموال مع اقتناء أشياء جديدة، وتجديد أثاث منازلهم، وتعزيز أسلوب حياتهم من خلال التخفيضات المذهلة والهدايا المجانية على منتجات مختارة. وتقام العديد من السحوبات على الجوائز والمكافآت الضخمة التي يمكن دخولها مع كل عملية شراء في مراكز التسوق والمتاجر في جميع أنحاء دبي.

ويمكن لسكان وزوّار المدينة أن يشهدوا احتفالات مميّزة، وتجربة استثنائية مع العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال أيام مهرجان الأضواء «ديوالي».

. سكان دبي وزوّارها يمكنهم مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة التي تضيء سماء المدينة في منطقة السيف اليوم.