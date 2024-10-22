حمامة تخطف نظارة أحد المصلين في المسجد الحرام

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من المسجد الحرام، يظهر حمامة تلتقط نظارة أحد المصلين من أمامه وتطير بها إلى الأفق.

وتظهر اللقطات الحمامة وهي تنقض على النظارة التي كانت ملقاة على الأرض بجانب أحد المصلين، في مشهد عفوي ومفاجئ أثار ضحكات المتواجدين في المكان.

وبعد أن خطفت النظارة، طارت الحمامة بعيدًا في السماء، ما جعل الحاضرين يتفاعلون مع هذا الحدث الطريف بتعليقات ومشاركة الفيديو عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

هذا المقطع يعكس جانبًا من الحياة اليومية في المسجد الحرام، حيث تتواجد الطيور بكثرة، مستفيدة من الأجواء المليئة بالروحانية والنشاط. وقد أثار الفيديو تساؤلات بين المعلقين حول مصير النظارة، وما إذا كانت ستعود إلى صاحبها أم ستصبح ذكرى لحادثة طريفة.