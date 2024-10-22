في حادثة غريبة.. سقوط جثة من سيارة لنقل الموتى

اعتذرت دار جنازات في بولندا، السبت، بعد سقوط جثة كانت تنقلها من سيارة الجنازة وسط الشارع.

وأفادت وسائل إعلام بولندية أن رجلاً كان يقود سيارته في أحد شوارع مدينة ستالوا فولا في جنوب شرق بولندا يوم الجمعة عندما سقط بشكل مفاجئ غطاء على نافذة سيارته.

وعندما انزلق الغطاء، رأى الرجل جثة ملقاة على الطريق، وسيطر عليه الخوف من أن يكون قد صدم الشخص، ليتبين فيما بعد أنها سقطت من سيارة الجنازة.