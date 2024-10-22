أسترالية «أصلية» تحرج الملك تشارلز: أعِد لنا أرضنا

أحرجت سيناتور من السكان الأصليين في أستراليا، الملك تشارلز الثالث، حين رددت شعارات مناهضة للحكم البريطاني، عقب كلمة للملك في البرلمان أمس.

وقالت السيناتور ليديا ثورب في كلمات لاذعة رددتها لنحو دقيقة بعد خطاب خلال حفل استقبال أقيم في مقر البرلمان بكانبيرا: «أعِد لنا أرضنا.. أعطنا ما سرقته منا!».

وأضافت «هذه ليست أرضك، وأنت لست ملكاً عليّ»، منتقدة ما وصفتها بأنها «إبادة جماعية» للسكان الأصليين على يد المستعمرين الأوروبيين.

وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية لنحو 100 عام، قتل خلالها الآلاف من السكان الأصليين، ونزحت مجتمعات بأكملها. وباتت البلاد مستقلة في عام 1901، دون أن تتحول إلى جمهورية.

والاستقبال الذي أقيم لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البرلمان، هو محطة في جولة لتسعة أيام في أستراليا وساموا، هي الأولى له خارج بريطانيا منذ تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من العام الجاري.