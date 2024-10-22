هدى الخميس: «هامور لا يغادر المكتب» استثمار في المبدعين الشباب

بتكليف وإنتاج من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون قُدِم العرض الأول لمسرحية «هامور لا يغادر المكتب» في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة فريق عمل من 13 مبدعاً من الإمارات.

وأمتع العرض - وهو من إخراج ريم المنهالي وتأليف أحمد المظلوم - الجمهور بأسلوبه الكوميدي الذي يتناول تفاصيل الحياة اليومية في مكان العمل. وتناول العمل المسرحي الجاد الذي شارك في تقديمه مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، المهام الوظيفية اليومية إلى لحظات كوميدية مبتكرة، ولاقى استحساناً كبيراً من الحضور الذين قدروا المزج بين الفن المحلي والموضوعات العالمية. كما حظيت المسرحية بدعم من وزارة الثقافة لجولتها في مختلف مسارح دولة الإمارات.

وأكّدت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، أهمية الاستثمار في الشباب لبناء القدرات، وصقل المواهب، وتوفير الفرص، وتنمية الخبرات المهنية.

وقالت: «نقدّم عمل (هامور لا يغادر المكتب) في إطار جهودنا لتمكين المبدعين الشباب، وتقديم أعمالهم المتميّزة على مختلف المسارح المحلية والعالمية، عاملين على تشجيعهم وتنمية خبراتهم وتزويدهم بالمهارات العالية في الفنون الأدائية إخراجاً وإنتاجاً وتمثيلاً».