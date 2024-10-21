شير من «قاعة المشاهير»: غيّرتُ صوت الموسيقى إلى الأبد

تصدّرت المغنيتان الأميركيتان شير وماري جاي بلايج، والفنان الإنجليزي أوزي أوزبورن، قائمة النجوم الذين أُدرجوا في قاعة مشاهير الروك آند رول (روك آند رول هال أوف فايم) في كليفلاند، خلال احتفال أقيم أول من أمس في المدينة الواقعة بولاية أوهايو الأميركية.

وضمّت لائحة المُدرجين الجدد فرق «كول آند ذي غانغ» و«ديفيد ماثيوز باند»، و«فورينر»، و«إيه ترايب كولد كويست»، والمغني وعازف الغيتار الإنجليزي - الأميركي بيتر فرامبتون.

ويعكس ذلك التوجه إلى ضمّ فنانين من أنواع موسيقية مختلفة عن الروك آند رول، كالسول والبلوز وآر آند بي والفولك والكانتري والراب، إلى القاعة التي تعود الدفعة الأولى من المُدرجين فيها إلى عام 1986.

وافتتحت نجمة البوب البريطانية - الألبانية دوا ليبا الاحتفال بتأديتها أغنية «بيليف»، للمغنية المكرّمة شير. وانضمّت إليها على خشبة المسرح نجمة سبعينات القرن الماضي وثمانيناته لمشاركتها في هذه الأغنية التي كانت من بين أول الأعمال التي استُخدمت فيها أداة الضبط التلقائي الموسيقية.

وقالت شير في كلمتها بعد نحو عام من انتقادها الحاد «روك آند رول هال أوف فايم» بسبب تجاهلها إياها سابقاً «لقد غيّرتُ صوت الموسيقى إلى الأبد».

وحصل المغنيان البريطانيان أليكسيس كورنر وجون مايال والأميركية بيغ ماما ثورنتون، على تنويه خاص لما كان لهم من «تأثير موسيقي»، بينما حصل المغني الأميركي جيمي بافيت، ومُواطنته ديون وورويك، وكاتب الأغنيات والمنتج نورمان ويتفيلد، وفرقة «إم سي 5»، على جوائز «التميز الموسيقي».