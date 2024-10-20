طبيب يتنكر كممرض لقتل شريك والدته بحقنة مزيفة

أقر طبيب بريطاني بالذنب بعد محاولة فاشلة لقتل شريك والدته بلقاح كوفيد-19 مزيف، وذلك بعدما تنكر كممرض لحقن ضحيته بالسم.

وتظاهر توماس كوان (53 عامًا) بأنه ممرض وقام حتى بقياس ضغط دم والدته قبل إعطاء السم لشريكها، باتريك أوهارا، في نيوكاسل، شمال إنجلترا. وقال ممثلو الادعاء إن أوهارا نجا لكنه عانى من التهاب اللفافة الناخر، وهو عدوى بكتيرية آكلة للحوم قد تكون قاتلة، بعد تلقي الحقنة.

وقال موظفو المحكمة إن كوان، وهو طبيب عائلي في سندرلاند، أقر بالذنب في محاولة القتل يوم الاثنين الماضي، بعد وقت قصير من بدء محاكمته في محكمة نيوكاسل كراون الأسبوع الماضي.

وتبين أن كوان كان قلقًا بشأن وصية والدته، التي نصت على أن منزلها سوف يرثه أوهارا إذا كان لا يزال على قيد الحياة عندما تتوفى والدته.

وقال المدعي العام بيتر ميكبيس أن كوان استخدم" معرفته الموسوعية بالسموم وبحثه عنها لتنفيذ خطته".

وقامت خطة الطبيب علي التنكر في هيئة ممرض مجتمعي، والحضور إلى عنوان أوهارا، المنزل الذي كان يتقاسمه مع والدة المدعى عليه، وحقنه بسم خطير بحجة إعطائه حقنة معززة لكوفيد".

وأضاف ميكبيس أن كوان سجل دخوله في فندق باسم مستعار، واستخدم لوحات أرقام مزيفة على سيارته وتنكر بشعر مستعار وشارب مزيف لتنفيذ الخطة.