أميركي يواجه السجن لسنوات لتخليه عن كلبه أثناء إعصار «ميلتون»

أكد مسؤولون في الولايات المتحدة أن رجلاً ترك كلبه مقيداً إلى جانب سياج وسط مياه الفيضانات قبل إعصار «ميلتون»، يواجه اتهامات ترتبط بالقسوة المشددة على الحيوان.

أنقذت دورية الطرق السريعة الحيوان بفلوريدا في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

أظهرت لقطات كاميرا مثبتة على الجسم نُشرت على الإنترنت، التي تمت مشاهدتها أكثر من 12 مليون مرة، الكلب واقفاً بجانب سياج سلكي وسط المياه.

وألقت السلطات القبض على مالكه السابق، جيوفاني ألداما جارسيا، يوم الاثنين، وفقاً لهيئة سلامة الطرق السريعة التابعة لحكومة الولاية.