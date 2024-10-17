بقصص عن «جثث مُشرّحة».. طبيب شرعي يتحول إلى «نجم»

تحوّل الطبيب الشرعي فيليب بوكسو، نجم مبيعات الكتب في المكتبات البلجيكية، بفضل كتاب استمد فيه من خبرته في تشريح عدد كبير من الجثث، مجموعة قصص قصيرة تتسم، على قساوتها، بروح الفكاهة اللاذعة، وهي خلطة تحوز إعجاب القرّاء، وتوفّر لمحة عن مهنة لا يعرف كثيرون شيئاً عنها.

وعاين بوكسو (59 عاماً) مئات الجثث خلال مسيرته المهنية المستمرة منذ 33 عاماً في بلجيكا، وكشف من خلال عمليات التشريح عن ملابسات جرائم قتل.

وقال بوكسو لـ«وكالة فرانس برس»، إن «المشاركة في بداية التحقيق أمر مثير»، عندما يؤتى إليه بجثة هامدة، فيضع قفازَيه ويرتدي رداءه الأبيض لمعاينتها بناء على طلب من القضاء. وأوضح أن هذه المهمة بمثابة «إتاحة الكلام للجسد للمرة الأخيرة».

وبيعت الكتب الثلاثة التي أصدرها بوكسو إقبالاً كبيراً، إذ بيعت منها نحو 740 ألف نسخة.