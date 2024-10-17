مدينة أسترالية نائية عرفت التعليم عن بُعد منذ 1951

تحيط مدينة أليس سبرينغز النائية، وهي عاصمة ولاية الأراضي الشمالية الأسترالية، صحراء وسط أستراليا، ولا يسكن هذه المنطقة المتقلبة في طبيعتها سوى أعداد قليلة من البشر.

والأمر الغريب والجدير بالتقدير هو أن أطفال المناطق النائية في أستراليا كانت لديهم معرفة باستخدام أساليب في التعلم عن بُعد، وإن كانت في البداية أكثر بساطة وبدائية، قبل عقود من لجوء المدارس في مختلف أنحاء العالم، للتحول إلى التعليم عن بُعد باستخدام الإنترنت، أثناء تفشي جائحة «كورونا». واتضح أنه في عام 1951 افتتحت أول مدرسة عن طريق البث اللاسلكي، في أليس سبرينغز لإتاحة التعليم المدرسي للأطفال في المناطق المنعزلة.

وقال مسؤولون عن المدرسة إنها «مدرسة استثنائية بشكل حقيقي، تغير شكل الحياة وتخلق مستقبلاً أفضل لأطفال المناطق النائية».