علقت بين المرتبة والسرير! وفاة مأساوية لسيدة أعمال بريطانية

توفيت سيدة بريطانية، بطريقة مأساوية بعد أن وُجدت مختنقة بين المرتبة وقاعدة سريرها في منزلها

ووفقاً لصحيفة «ذا غارديان»، فإن الضحية هي أم لولد وفتاة وسيدة أعمال ناجحة في مجال التجميل، وعثرت ابنة الضحية على جثة والدتها، حيث كانت عالقة بين المرتبة وقاعدة السرير.