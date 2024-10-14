جورجيو أرماني بعد بلوغه الـ 90: أعتزم التقاعد خلال عامين

قال جورجيو أرماني مؤسس العلامة التجارية الإيطالية للأزياء التي تحمل اسمه، خلال مقابلة أمس، إنه يعتزم التقاعد في غضون عامين أو ثلاثة من الآن.

ولم يفصح أرماني البالغ 90 عاماً، حتى الآن عن خطط خلافته في الشركة التي أسسها عام 1975 ولايزال يسيطر عليها بقوة، مضيفاً لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «لايزال بإمكاني منح نفسي عامين أو ثلاثة رئيساً للشركة. ليس أكثر من ذلك، سيكون الأمر سلبياً».

وأشار إلى أنه يمضي ليالي مرهقة يحلم فيها بمستقبل «لن يتعين عليّ فيه أن أكون من يقول (نعم) أو (لا)».

وأوضح أنه تلقى محاولات تواصل «أكثر إلحاحاً بعض الشيء» من مستثمرين محتملين خارجيين في شركته، لكن في الوقت الحالي لا يرى أي فرص.

وتابع أرماني خلال المقابلة: «وضعت نوعاً ما من الأساس أو المشروع أو النظام» لإدارة المرحلة التالية له، دون أن يخوض في تفاصيل.