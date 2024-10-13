سقوط عربتي قطار وإصابة 20 شخصا بحادث في مصر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن سقوط عربتين من قطار، نتيجة اصطدام جرار به من الخلف بين محطتي أبو قرقاص والمنيا جنوب البلاد.

وقالت الهيئة في بيان، إن الحادث أسفر عن خروج عربة القوى وأخرى عن المسار، وإنه تم إرسال فرق الطوارئ لفصل العربتين، بينما استكمل القطار رحلته إلى القاهرة.