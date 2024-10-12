طفل يدهس والده وهو يعلمه قيادة السيارة

انتهى الأمر بأب من ولاية أوهايو في المستشفى ومن ثم السجن، بعد أن دهسه ابنه البالغ من العمر 9 سنوات أثناء تعليمه كيفية القيادة، وفقًا للشرطة. وجرت الحادثة حوالي الساعة 1 مساءً يوم الأحد في منزل في مبنى 100 من شارع كاربون في توليدو (الولايات المتحدة). ووفقا لشبكة WTVG التابعة لمحطة ABC المحلية فإن مقطع الفيديو الذي حصلت عليه من كاميرا المراقبة من منزل عبر الشارع يُظهر كليجوان ويليامز البالغ من العمر 36 عامًا بجانب باب السيارة المفتوح قرب السائق. ووفقا للمحطة فإن ويليامز أخبر ابنه بالضغط على الفرامل، لكن الصبي لم يعرف أي دواسة كانت، فضغط على دواسة الوقود مما دفع السيارة للخلف.

ويظهر الفيديو ويليامز وقد جرته السيارة تحتها ودهسته أثناء رجوعها في الشارع قبل أن تصطدم بعمود هاتف وتتوقف. وتم لاحقا إسعاف الأب، فيما لم يصب الصبي بأذى. كما لم يصب طفل آخر تواجد في المقعد الخلفي للسيارة علما أن الشرطة ألقت القبض على ويليامز بتهمة السماح لشخص بدون ترخيص بقيادة عربته وتعريض طفل للخطر، وفقًا للسجلات. وقد تم تحديد موعد للمحكمة في 16 أكتوبر.

وقال ضابط شرطة توليدو برينس فلوريس لـ WTVG: "إنه لأمر محزن أن ترى ذلك لأنك كوالد، عندما ترى ذلك يحدث، تفكر في كيفية منعه، بصفتك والدًا، فإن وظيفتك هي التأكد من أن أطفالك آمنون واتخاذ قرارات سليمة".