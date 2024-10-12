ترك مليون دولار في سيارته ودخل النادي الرياضي

قدم رجل شكوى بعد تعرضه لسرقة مليون دولار كان تركها في سيارته ودخل النادي الرياضي وفقا لتقارير الشرطة. وقال موقع " KTLA5" أن ضباط شرطة ساوث باي (الولايات المتحدة) تلقوا تقريرًا عن اقتحام سيارة الأسبوع الماضي، ادعى الضحية فيه أنه أدى إلى سرقة مليون دولار من سيارته.

وجرت الحادثة في 13 سبتمبر، بالقرب من تقاطع شارع 15 وشارع لوريل، وفقًا لشرطة مانهاتن بيتش.

وأخبر الضحية الضباط أنه ركن سيارته على طول الرصيف أمام مدرسة قريبة ودخل صالة الألعاب الرياضية مع طفله. وبعد فترة زمنية غير معلنة، عاد مالك السيارة وطفله ليجدوا أن نافذة الراكب الخلفية قد تحطمت.

وأخبر الضحية الشرطة أن صندوقا من الورق المقوى كان موجودا داخل السيارة قد سرق، وأن الصندوق احتوى على مليون دولار نقدًا.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت قصة الضحية صحيحة، ولكن في ملخص الجرائم الأسبوعي لقسم الشرطة، قال المسؤولون إنه تم العثور على جهاز GPS "مثبتًا بالمركبة المسروقة"، لكن التحقيق لا زال مستمرا.