إبداعات مصورين إماراتيين وعرب تتلاقى في «خطوط ضوئية»

ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «ملتقى الشارقة للخط»، انطلق، أمس، معرض التصوير الضوئي «خطوط ضوئية»، الذي ينظم بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، في المركز التجاري «06».

ويتضمن المعرض 27 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب، تعكس جانباً حيوياً، وتسلّط الضوء على سلسلة من أعمال الخط العربي، باعتباره فناً إسلامياً أصيلاً، وهو ما يتجلى في الصور التي عكست هذا الفن، سواء في التجهيزات الخطية أو في الأمكنة.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة مدير الملتقى، محمد إبراهيم القصير: «إن تواصل التعاون مع الجمعية أنتج العديد من الفعاليات التي أسهمت في تكوين مشهد إبداعي متكامل، حيث الصورة المتجددة المعبّرة عن ملتقى الشارقة للخط»، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات للتصوير الضوئي دائمة الحضور بأفكارها وطرحها الإبداعي المتميّز.

من جانبه، قال أمين السر في الجمعية، محمد الهاشمي: «إن الجمعية استقبلت أكثر من 140 عملاً تصويرياً للمشاركة في ملتقى الخط، واستقرت اللجنة المختصة على اختيار 27 منها»، موضحاً أن الأعمال تضم مجموعة من الصور التي تعكس طبيعة الخط العربي، سواء في الأعمال أو في المعماريات والمساجد والمباني العمرانية.