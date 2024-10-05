«تحدي دبي للياقة 2024» تفتح باب التسجيل في دورتها الـ 8

أعلنت «تحدي دبي للياقة البدنية»، المبادرة الرياضية الأكثر شعبية على مستوى المنطقة، افتتاح باب التسجيل في دورتها الثامنة، التي تستمر على مدار شهر كامل وتتضمن مجموعة كبيرة ومميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق هذه المبادرة في عام 2017، لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وتشجيع سكان وزوار الإمارة على ممارسة الأنشطة الرياضية، والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

وستكون المشاركة في التحدي متاحة للجميع، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة المخطط لها، والمزيد من المرح والتجارب المشتركة، والقيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. ومن المقرر أن ينطلق «تحدي دبي للياقة» خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر حتى الأحد 24 نوفمبر 2024، والذي سيسلط الضوء على دعم المبادرات المجتمعية لهذا العام.

وتضم دورة هذا العام ثلاث قرى مجانية للياقة البدنية، منها عودة «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30»، التي تحظى بشعبية كبيرة، وتقدم مجموعة من الحصص والتمارين الرياضية، على أحد أكثر شواطئ دبي جمالاً. ومن الفعاليات الجديدة لهذا العام قرية حديقة الورقاء للياقة 30 × 30 التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، التي ستكون مركزاً مخصصاً لركوب الدراجات الهوائية، وستضم أنشطة تناسب جميع القدرات البدنية، منها أنشطة مخصصة للأطفال، ومنطقة مخصصة للنساء فقط. إضافة إلى ذلك، ستلبي قرية حديقة زعبيل للياقة 30 × 30 الجديدة كلياً، والتابعة لبلدية دبي، احتياجات عشاق الجري ومستخدمي الدراجات الهوائية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمنطقة مخصصة لتمارين ركوب الدراجات وأندية للجري وملاعب الكريكيت ومسارات الحواجز الطينية الصعبة، ومسرح ضخم للفعاليات، ما يجعلها الوجهة المثالية للياقة البدنية في الهواء الطلق. وستكون هناك نقطة مركزية، حيث يمكن للمشاركين في تحدي دبي للجري، وتحدي دبي للدرّاجات الهوائية تسلّم أرقام المشاركة والقمصان. ومع آلاف الجلسات المجانية على مدار الشهر، ستدعم قرى اللياقة 30 × 30 المشاركين في تحقيق أهدافهم من خلال تحدي 30 × 30، كما سيضم التحدي مراكز لياقة بدنية مجتمعية في العديد من معالم دبي، ومنها جزيرة بلوواترز، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأبراج بحيرات جميرا، وسيتي ووك، ومجمع دبي الرقمي، ومدينة إكسبو دبي، ونادي زعبيل للسيدات، ما يجعل الأنشطة متاحة للجميع أينما كانوا.

ويقدم «تحدي دبي للياقة» أنشطة وفعاليات مميزة تتيح للجمهور استكشاف المدينة وتجربتها بشكل جديد ومختلف، وسيشهد عودة فعاليتين مميزتين على شارع الشيخ زايد، الأولى الدورة الخامسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، وستقام يوم السبت 10 نوفمبر، حيث سيجتمع الدرّاجون من جميع الأعمار والقدرات في أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، ضمن تجربة لا تُنسى يمرون خلالها عبر مسارات مختلفة، بما في ذلك المسارات السريعة التابعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية الجديدة. وأما الفعالية الثانية، فهي الدورة السادسة من تحدي دبي للجري، برعاية «ماي دبي»، ودعم من «سن آند ساند سبورتس»، والذي سيقام الأحد 24 نوفمبر، والمتوقع تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، حيث ستدعو مئات الآلاف من العدائين للمشاركة فيها يوم الأحد 24 نوفمبر، في ختام أسطوري لتحدي دبي للياقة. كما سيعود «تحدي التجديف على الألواح وقوفاً»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، للعام الثاني على التوالي، ما يمنح المشاركين من جميع الأعمار الفرصة تحسين لياقتهم البدنية والاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة في حتا. حيث سيُقام التحدي يوم السبت 2 نوفمبر، وسينضم المشاركون إلى جلسات تدريبية تحت إشراف مدربين محترفين، إضافة إلى فعالية تحدٍّ جماعي، وسيستمتعون بجلسة يوغا هادئة عند غروب الشمس وسيجربون التجذيف بالكاياك التي تعدّ من الإضافات الجديدة لهذا العام. وفي ضوء الإعلان عن مزيد من الأنشطة المشوقة في الأسابيع المقبلة، سيتم توفير وسائل نقل مجانية للمشاركين من دبي.

وسيستضيف تحدي دبي للياقة هذا العام عدداً من الفعاليات الكبرى إلى جانب فعالياته المقررة، منها بطولة «بريميير بادل P1 دبي»، وسباق«ترايثلون دبي تي 100»، وسباق «الموسيقى للجري»، وسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار وغيرها. وستتضمن أبرز الفعاليات فرصة التدرب مع مجموعة من المدربين المشاهير: كايلا إيتسنس، وليانا ديب في «دبي أكتيف»، الحدث الرائد للصحة واللياقة البدنية والعافية في الشرق الأوسط، والذي سيقام في مركز دبي للمعارض ومدينة إكسبو دبي، خلال عطلة نهاية أسبوع افتتاح «تحدي دبي للياقة».

وسيتاح للمشاركين في «تحدي دبي للياقة»، فرصة المشاركة في آلاف الدروس والفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة، وكذلك الاستفادة من العروض الترويجية الخاصة بالمتاجر ومراكز اللياقة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «حقّق (تحدي دبي للياقة)، الذي يترجم الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، نجاحاً ملحوظاً، وترك تأثيراً واضحاً على أسلوب حياة الأفراد، وكذلك المجتمع بشكل عام. وقد أثبت مفهوم «30 × 30» أهميته في التشجيع على الالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية، وجعلها متاحة للجميع، وتمكين الأشخاص من جعل النشاط البدني جزءاً من روتين حياتهم اليومي. وتضم دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة» مجموعة من الفعاليات الناجحة التي حظيت بشعبية واسعة مثل «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، و«تحدّي دبي للدّراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد.

ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «منذ انطلاقه، تميز (تحدي دبي للياقة) بتأثيره الإيجابي على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تحفيزه مجتمعاً أكثر فعالية، وتعزيزه جودة الحياة في دبي، وشكلت فكرة 30 × 30 التي هي جوهر هذه المبادرة، وسيلة فعّالة لتمكين جميع أفراد المجتمع من مختلف المستويات البدنية من جعل النشاط البدني واللياقة جزءاً من أسلوب حياتهم».

• تهدف إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.