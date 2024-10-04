حلّ لغز «البومة الذهبية» في فرنسا بعد 31 عاماً

قد يكون لغز «البومة الذهبية»، وهي لعبة تشمل مختلف أنحاء فرنسا استمرت 31 عاماً، قد حُلّ، على ما أعلن، أمس، الرجل الذي يحمل مفتاح الحلّ.

وكتب ميشيل بيكر في صفحة خاصة بهذا اللغز عبر منصة «ديسكور»: «نؤكد أنه تم حلّ لغز (البومة الذهبية) الليلة الماضية».

وقال لجميع اللاعبين الذين يعتقدون أن الحلّ بين أيديهم: «لا تذهبوا للحفر، نحن نتحقق من صحة الحل المقترح».

ودُفنت «البومة الذهبية» في أبريل 1993، في مكان تعيّن تحديده من خلال استخدام 11 لغزاً طُرحت في كتاب «على مسار البومة الذهبية».

والعثور على البومة يتيح للشخص الفوز بها، وهي تشكل منحوتة تزن نحو 10 كيلوغرامات من المعادن الثمينة، معظمها من الفضة، كما تحتوي أيضاً على الذهب، وهي مرصعة بالماس. وقُدِرت قيمتها في البداية بنحو 150 ألف يورو.

ومبتكر اللغز هو ريجي أوزير، مؤلف كتب عن التسويق، اتخذ من ماكس فالنتان اسماً مستعاراً له حتى لا يتعرض للمضايقة، وظهر علناً مرات عدة، وكان يضع قناعاً على وجهه.