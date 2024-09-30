جريمة صادمة.. أم تقتل رضيعتها داخل الميكروويف

في جريمة مروعة، أُدينت أم أمريكية بقتل ابنتها البالغة من العمر 28 يومًا بوضعها بالميكروويف مدة دقيقتين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ارتكبت "تشينا أرنولد"، التي كانت تبلغ من العمر 31 عامًا، الفعل المروع ضد طفلتها "باريس" بعد خلاف مع شريكها بشأن أبوة الطفلة، وفقًا للمدعين العامين.

وأصيب المتخصصون الطبيون بصدمة نفسية بعد تقييم جسد الرضيعة "باريس"، الذي وصلت حرارته إلى درجة مميتة.

وقالت الدكتورة مارسيللا فييرو، رئيسة الطب الشرعي السابقة لولاية فرجينيا: "لقد ماتت الطفلة بسبب تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة. لقد تم طهوها".

وبحسب الصحيفة، نجت الأم التي تعيش في ولاية أوهايو من عقوبة الإعدام، لكنها تلقت حكمًا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل المشدد.

وقرر علماء النفس المعينون من قبل المحكمة أن الأم تتمتع بذكاء متوسط، ​​لكن لم تظهر عليها أعراض أي اضطراب عقلي.

ويقول خبراء الطب الشرعي إن الرضيعة توفيت بعد فترة وجيزة من وصول درجة حرارتها الداخلية إلى 42 مئوية، ونقلتها الأم إلى المستشفى، لكن تم تأكيد وفاتها في اليوم التالي.

يذكر أن الأم لديها سجلات جنائية، ‘إذ أدينت سابقًا بتهمة الاختطاف في عام 2000 والتزوير بعد عامين، ثم قضت خمس سنوات تحت المراقبة في كل حالة.