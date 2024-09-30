خبير طبي ياباني قلق من التأخير في تشخيص الخرف

أعرب خبير طبي ياباني عن مخاوفه من التأخير في تشخيص الخرف في البلاد، والذي يستغرق في المتوسط 16 شهراً تقريباً بعد أن يبدأ الأشخاص المقربون من المريض في ملاحظة التغيرات.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن مدير «جمعية اليابان للوقاية من الخرف» كاتسويا أوراكا، قوله: إن إدراك الحالة يأتي «متأخراً جداً من منظور أخصائي».

وأشار إلى أن الأعراض الشائعة للخرف قد تبدأ في الظهور حتى قبل ثلاث إلى خمس سنوات من التشخيص، مؤكداً أن الأشخاص يمكنهم التعافي من الاضطراب المعرفي الخفيف «مع انتهاج خطوات مناسبة».

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة «تايو للتأمين على الحياة» أن التشخيص يستغرق عادة 16.2 شهراً حتى يجري العرض على طبيب، ويُعدُّ النسيان أكثر الأعراض شيوعاً التي لاحظها المقربون من الذين يشتبه في إصابتهم بالخرف، تليه صعوبة إدارة المال أو تناول الأدوية.