إعادة تصميم وجه ملك فرعوني بعد 3500 عام من وفاته

تمكن خبراء البصريات، من إعادة تصميم الملك المصري «أمنحتب الأول» مؤسس وادي الملوك، وثاني حكام الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، بعد 3500 عام من وفاته.

ومات أمنحتب الأول وعمره 35 عاماً، وتم تحنيطه ودفنه في مقبرته بوادي الملوك في الأقصر، وكان أول من دُفن فيها، ليلحق به حكام الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.



وأعاد الفنان البرازيلي شيشرون مورايس، بناء صورة أمنحتب رقمياً، وكشف عن وجهه لأول مرة منذ 3500 عام، مستعيناً بعدة تقنيات تشريحية، للوصول إلى الشكل الأدق للملك الفرعوني، في مشروع أشرفت عليه الدكتورة سحر سليم من جامعة القاهرة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق.



واستعان العالمان المصريان والفنان البرازيلي بمسح بالأشعة المقطعية لجمجمة أمنحتب تم التقاطه عام 2021، مع إجراء مسح مماثل لبقاياه المحنطة وبعض أعضائه الداخلية المحفوظة، بما في ذلك قلبه ودماغه، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وقال المؤلف المشارك لمورايس، عالم الآثار مايكل هابيشت من جامعة «فليندرز» في أستراليا، إن الفحوصات أثبتت تعرض أمنحتب الأول لسلسلة من الإصابات بعد وفاته، ربما تسبب فيها لصوص المقابر أو المحنِّطون الذين أعادوا لف المومياء.



وأكد هابيشت أن طول الملك الفرعوني كان 1.67 متر، وكان يتمتع بأسنان قوية وشعر مجعد.

من جانبه، قال شيشرون مورايس «بمقارنة البيانات المستمدة من كافة الصور المتاحة، تمكنا من توليد التمثال النصفي النهائي واستكمال بناء الصورة بالزي التاريخي، واكتشفت أنه لا يتطابق مع الملامح التي تم تصويرها في التماثيل، لأن المنحوتات لا تُظهر الفك بشكل سليم، لكنها قد تتطابق مع الأنف الحقيقي».

ولفت مورايس إلى أن خروج أول صورة للملك أمنحتب الأول، هي نتاج عمل جميع الأشخاص الذين درسوا التاريخ الفرعوني على مدار أعوام.