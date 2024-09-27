وزير النقل السنغافوري يعتذر للركاب عن تعطل القطار السريع

اعتذر وزير النقل السنغافوري، تشي هونج تات، للركاب عن تعطل خط القطار السريع الجماعي لفترة طويلة، وهو عطل نادر الحدوث في بلد معروف بكفاءته.

وقال هونج تات، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما تسببت عربة معيبة في إتلاف جزء من مسارات القطارات على خط الشرق- الغرب، أمس «نيابة عن أسرة وزارة النقل الواحدة، أود أن أقدم اعتذاري الصادق لجميع ركابنا عن هذا العطل».

وأضاف هونج تات «يبذل عمالنا قصارى جهدهم لاستعادة خدمات القطارات بأمان في أقرب وقت ممكن».

وتزامن العطل الذي أثر في أربع محطات مع إجراء الامتحانات الوطنية للأطفال في سن 12 عاماً. وتم توفير خدمات نقل مكوكية مجانية على الطريق المتضرر لتخفيف معاناة الركاب.