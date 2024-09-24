القهوة تقوّي العضلات
أظهرت أبحاث أن القهوة يمكن أن تعزز صحة الدماغ والقلب والأمعاء، وتساعد أيضاً في تقوية كتلة العضلات.
وبحسب دراسة نشرتها صحيفة «تلغراف» البريطانية، فقد وجد الباحثون أن الذين تناولوا كوبين على الأقل من القهوة يومياً (أو 240 مللي) لديهم نحو عضلات أكثر بنحو 10 في المئة مقارنة بمن لم يشربوا أياً منها
ويقول البروفيسور كيث جودفري، رئيس قسم التغذية ونمط الحياة والتمثيل الغذائي في مركز أبحاث ساوثهامبتون للأبحاث الطبية الحيوية التابع للمعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية في بريطانيا: «سيحدث تأثير القهوة فرقاً كبيراً في الضعف وقوة العضلات، وسيحدث فرقاً كبيراً في الصحة الأيضية».
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