أناقة مثالية.. لمرحلة ما بين الصيف والشتاء

يطل الكارديجان الطويل كنجم للموضة النسائية في موسم خريف/شتاء 2024- 2025، ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة تبعث على الدفء.

وأوردت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن الكارديجان الطويل يمتاز بطول يصل إلى الأرداف، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعاً من مزيج من القطن والصوف ليمنح المرأة إحساساً دافئاً ووثيراً من دون أن يكون ثقيلاً، ما يجعله مثالياً للمرحلة الانتقالية بين الصيف والشتاء.

وأضافت المجلة أن الكارديجان الطويل يتألق هذا الموسم بألوان محايدة ذات طابع كلاسيكي مثل الكريمي والأزرق البحري والأسود، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان بالتضليعات الجذابة.

ويمتاز الكارديجان الطويل بتنوّع إمكانات التنسيق؛ إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت أبيض أساسي وبنطال جينز وحذاء رياضي أو حذاء باليرينا. ولإطلالة أنيقة تناسب العمل يمكن تنسيقه مع بلوزة وبنطال قماشي وحذاء ذي كعب عالٍ.

وللمناسبات الراقية يمكن تنسيق الكارديجان الطويل مع فستان متوسط الطول وحذاء ذي كعب عالٍ وحلي ذهبية.