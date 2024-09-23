القبض على رجل لاتهامه بـ «جريمة وحشية» قبل 47 عاماً

شهد مطار فيوميتشينو في روما، إلقاء القبض على رجل أسترالي من أصول يونانية، متهم بارتكاب جريمتي قتل في ملبورن قبل 47 عاماً، بحسب صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية، أمس.

وتتهم السلطات القضائية الأسترالية الرجل (65 عاماً) بارتكاب جريمتي قتل في عام 1977.

وهو متهم بقتل سوزان أرمسترونغ (27 عاماً)، وسوزان بارتليت (28 عاماً) في شقتهما، وطعنهما عشرات المرات. ونجا من الهجوم ابن أرمسترونغ الرضيع (16 شهراً)، والذي كان نائماً في الغرفة المجاورة.

ووصفت الشرطة الأسترالية الجريمة بأنها وحشية ومتطرفة، وأعلنت لاحقاً أنها حددت هوية الجاني من خلال إجراء اختبار للحمض النووي.

وعاش الرجل في اليونان لأعوام، وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل سبعة أعوام. ووصل القاتل المزعوم إلى إيطاليا لقضاء عطلة، وقبض عليه فور هبوطه من الطائرة.