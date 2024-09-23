أعلى منصة لمراقبة الطقس في الصين تبدأ العمل

أعلنت الصين تشغيل منصة لمراقبة الطقس على ارتفاع 5287 متراً، في الجزء الأوسط من جبال كونلون في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عن هيئة الأرصاد الجوية، أن المنصة، وهي الأعلى من نوعها في الصين، مصممة لمراقبة التعديل الاصطناعي للطقس والبحث العلمي لموارد المياه السحابية في جبال كونلون.

وتدمج المنصة أنظمة مختلفة لمراقبة الأحوال الجوية من الأرض، ورصد المركبات الجوية من دون طيار على ارتفاعات عالية، ورصد الهباء الجوي عبر نظام الليدار (نظام ضوئي للرصد وتحديد المدى).

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، فإنه جنباً إلى جنب مع نظام الليدار عالي الأداء، وتكنولوجيا التصوير بالفيديو عالية الدقة، ونظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، فإنها تكون بالتالي قد أنشأت شبكة رصد أرضية - جوية - فضائية شاملة.