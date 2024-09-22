انتشال جثة رضيع جرفته السيول جنوبي الجزائر
أعلن الدفاع المدني في الجزائر أنه انتشل صباح اليوم، جثة رضيع كان على متن شاحنة صغيرة جرفتها سيول واد عمورة بمنطقة فيض البطمة بولاية الجلفة /300 كيلومتر جنوبي الجزائر/.
كان جهاز الدفاع المدني أعلن أمس السبت، انتشال جثتي شخصين وانقاذ اثنين كانوا على متن نفس الشاحنة.
وأشار الديوان الجزائري للأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة على عدة ولايات ( محافظات) بداية من صباح اليوم حتى فجر غد.
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