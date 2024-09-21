بعد أشهر من الملاحقة لص يسقط من العلِّية في أحضان الشرطة

قالت السلطات الأمريكية إن مشتبهًا في جريمة قتل وهارب منذ عدة أشهر تم القبض عليه أخيرًا من بعد أن سقط أمام مجموعة من رجال الشرطة من سقف العلية التي كان يختبئ بها.

وكان ديريو ويلكرسون، 20 عامًا، مطلوبًا منذ 9 مايو عندما صدرت مذكرة اعتقال بتهمة القتل العمد والتعريض المتهور للخطر بسلاح مميت فيما يتعلق بوفاة تروي كانينجهام بالرصاص في 2 أبريل، والذي عُثر عليه مقتولًا بالرصاص في ممفيس بولاية تينيسي، وفقًا لبيان الشرطة.

وقالت السلطات إن القضية تم تبنيها لاحقًا من قبل فرقة عمل الهاربين العنيفين الملقبة بـ (TRVFTF) والتابعة لضباط المارشال الأمريكيين في ممفيس. وقال البيان أنه "في 26 أغسطس، تعقبت فرقة العمل ويلكرسون إلى مسكن في بلوك 1400 من شارع نورث ميرتون في ممفيس. "ثم ""قام نواب المارشالات، بمساعدة مكتب عمدة مقاطعة شيلبي وفرق القبض على الهاربين التابعة لشرطة ممفيس، بمحاصرة المنزل. وحاول ويلكرسون الاختباء في العلية بينما كان فريق المارشالات الأمريكي يفتش المنزل؛ ومع ذلك، سقط من خلال السقف."" وأظهرت صور نشرتها قناة "أي بي سي" السقف الذي سقط منه اللص أمام عناصر الشرطة التي كانت تفتش منزله، حيث يبدو أن السقف الرقيق قد تحطم نتيجة لثقله.

ولم يتعرض ويلكرسون لأذى نتيجة السقوط، وتم احتجازه دون وقوع حوادث أخرى.