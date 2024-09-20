ثعبان ضخم "يخنق امرأة" لمدة ساعتين

عاشت امرأة تايلاندية لحظات مرعبة بعدما التفّ حولها ثعبان ضخم يزن 20 كيلوغراماً لمدة ساعتين تقريبا في منزلها، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من تحريرها.

وتعرضت أروم أرونروج، 64 عامًا، للدغة ثعبان دخل منزلها في ساموت براكان، وهي مقاطعة جنوبي بانكوك، عدة مرات.

وقالت المرأة إنها كانت تغسل الأطباق مساءً عندما شعرت فجأة بشيء يعض ساقها، وأكدت في مقابلة بثتها وسائل الإعلام التايلاندية: “نظرت إليه، وكان ثعبانًا”.

‎وبلغ طول الثعبان أربعة أمتار ووزنه أكثر من 20 كغم. وفي لقطات مصورة، يمكن رؤية أروم جالسة على الأرض والثعبان ملفوف حول خصرها.