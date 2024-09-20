مراهقة أمريكية تقتل والدتها "بدم بارد" وتنشغل بالرسائل

وأسفرت الحادثة التي وقعت في 19 مارس عن مقتل والدتها، آشلي سميلي، البالغة من العمر 40 عامًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفضت كارلي، التي كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وقت تنفيذها للجريمة، صفقة إقرار بالذنب بالسجن لمدة 40 عامًا، حيث يحاول محاموها الدفاع عن حالتها العقلية.

وأظهرت الكاميرات كارلي، وهي تتجول في مطبخ المنزل قبل أن تختفي لمدة قصيرة، لتسمع بعد ذلك ثلاث طلقات نارية.

ويُزعم أن كارلي استخدمت هاتف والدتها لإرسال رسالة نصية إلى زوج أمها، هيث، في محاولة لإغرائه بالعودة إلى المنزل، وعند عودته أطلقت النار عليه، وأصابته في كتفه، وبعد أن تمكن هيث من نزع السلاح منها، فرت كارلي من المنزل.