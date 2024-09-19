«مهرجان دبي للتسوق».. وبدأ العد التنازلي لـ 38 يوماً من السعادة

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، والذي تنظمه «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، إذ تقدم الدورة الـ30 جدول فعاليات مملوءاً باللحظات المبهجة والمتعة المتواصلة في كل أرجاء المدينة على مدى 38 يوماً من السادس من ديسمبر المقبل إلى الـ12 من يناير 2025، ما يعزز سمعة دبي المرموقة وجهة شتوية نابضة بالحياة، تقدم مجموعة من التجارب الاستثنائية التي جرى تصميمها خصيصاً لهذا الموسم.

ويحتفل «مهرجان دبي للتسوق» بمرور 30 عاماً من الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدينة دبي.

وأطلق «دبي للتسوق» في 1996 كأول مهرجان من نوعه في العالم، وكان بمثابة مرحلة جديدة وضعت دبي على خريطة أهم الوجهات السياحية العالمية.

وتطور «دبي للتسوق» من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح اليوم أحد أكبر وأضخم الاحتفالات السنوية المرتقبة التي تكتسي فيه المدينة بأجمل حلّة، وتبرز روعتها وجمالها، بما تحتضنه من أفضل الفعاليات الترفيهية العالمية، وما تتضمنه من معالم سياحية فريدة، وتجارب ضيافة رائعة، ومأكولات متنوعة، وأنشطة ووجهات ثقافية استثنائية، وشواطئ وإطلالات خلابة.

وسيتضمن جدول المهرجان مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تحييها نخبة من أشهر نجوم العالم، إضافة إلى الاستمتاع بتجارب سوق «اتصالات إم أو تي بي»، وفعالية «كانتين X»، وعروض التسوق من أكثر من 1000 علامة عالمية ومحلية، علاوة على عروض مبهجة، واحتفالات لا تُنسى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

ويقدم المهرجان فرصاً للفوز بجوائز كبرى، علاوة على رؤية سماء دبي وهي تضاء كل ليلة بالعروض والألوان والأضواء المذهلة على مدى 38 يوماً، بدءاً من عروض الإضاءة الباهرة، مروراً بالألعاب النارية، وصولاً إلى عرض طائرات الدرون اليومي.

طقس رائع

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أنها ستكشف قريباً عن جدول الفعاليات الكامل لهذه الدورة الاستثنائية من «مهرجان دبي للتسوق»، والذي يتضمن دليلاً شاملاً للأنشطة المختلفة التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في الطقس الرائع.

• عروض إضاءة غير مسبوقة بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على انطلاق المهرجان.

• 6 ديسمبر المقبل، تنطلق الدورة الـ30 التي تتواصل حتى 12 يناير 2025.