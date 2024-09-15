أسترالية تقتل طفليها في جريمة غامضة

شهدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جريمة قتل صادمة لا تخلو من الغموض، ارتكتبتها امرأة أنهت حياة طفليها ثم أصابت نفسها، إلا أنها نجت، لتخرج من المستشفى إلى السجن.

وتلقت الشرطة في قرية فالكونبريدج بلاغاً عن عثور رجل على طفليه ووالدتهما غارقين في دمائمهم، داخل منزلهم الذي لا يعيش فيه معهم، لينتقل المسعفون الذين تمكنوا من إنقاذ الأم ونقلها إلى المستشفى مصابة بعدة طعنات.

وكشفت التحقيقات أن الأم باتريشيا سميث، 42 عاماً، قتلت طفليها بين، 11 عاماً، وراسيل، 9 أعوام، خلال الفترة بين مساء الاثنين وظهر الثلاثاء، ثم أحدثت إصاباتها، لكنها لم تكن جروح خطرة، لتغادر المستشفى مساء الجمعة، متجهة إلى قسم الشرطة، بحسب موقع 9news.

ومثلت المتهمة أمام المحكمة، صباح السبت، عبر تقنية الفيديو، ولم يبد عليها أي مشاعر، حيث ظهرت غير مكترثة بما يحدث، ووجه لها القاضي تهمة قتل ابنيها.