ريال مدريد يعلّق الحفلات الموسيقية على ملعبه

قرّر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم «إعادة جدولة مؤقتة» لجميع الحفلات المقبلة على ملعبه سانتياغو برنابيو، امتثالاً لتوجيهات البلدية في إطار مكافحتها للتلوث السمعي.

وبدأ الملعب باستضافة الحفلات الموسيقية مجدداً هذا العام، بما في ذلك حفلات تايلور سويفت وكارول جي، بعد الانتهاء من عملية تجديد كبيرة استمرت أعواماً، وتضمنت تركيب سقف وميدان قابل للسحب.

لكن السكان المحليين قالوا إن الملعب غير عازل للصوت بشكل مناسب، كما أن مكبرات الصوت الجديدة القوية فيه لا تتوافق مع لوائح بلدية مدريد.

وأعلن النادي في بيان «أنه قرر إعادة جدولة الأحداث والحفلات في سانتياغو برنابيو مؤقتاً».

وكان مقرراً أن يؤدي الإسبانيان ديلافوينتي وأيتانا حفلهما في الملعب في نوفمبر وديسمبر المقبلين، ولولا إنديغو في مارس 2025، غير أن النادي أشار إلى أن المواعيد الجديدة سيُعلن عنها قريباً.