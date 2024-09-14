جريمة بشعة في لبنان.. يقتل والده وزوجته وابنه ثم ينتحر

قتل شخص اليوم (السبت) والده وزوجته وابنه ثم انتحر في بلدة كبا البترونية (شمال لبنان).

وأفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للاعلام» بوقوع جريمة قتل أودت بحياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة اليوم في بلدة كبا ـ قضاء البترون.

وأشارت إلى أن شخصاً (٣٤ عاماً) أطلق النار على والده (٦٦ عاماً)، وزوجته، وابنه الذي لا يتعدى من العمر خمسة أعوام فأرداهم قتلى، ومن ثم أطلق النار على نفسه.

وأوردت وسائل إعلام لبنانية أن المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الجريمة وقعت نتيجة خلافات عائلية سابقة.