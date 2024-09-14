سرق شاحنة بسبب كيس بطاطا شيبس بداخلها

ألقى رجل سرق سيارة شاحنة باللوم على كيس من رقائق البطاطس قال أنه استدرجه لفتح باب العربة ومن ثم قيادتها لاحقا.

وأبلغ شون إم جونسون ضباط الشرطة الأمريكية وفقا لصحيفة "مترو" أنه كان يتجول في بيلويت بولاية ويسكونسن، عندما رأى كيس رقائق البطاطس في شاحنة صغيرة. وأضاف الرجل البالغ من العمر 46 عامًا إنه فتح الباب للحصول عليه فرأى مفاتيح السيارة أيضًا بالداخل ما جعله يقرر سرقة الشاحنة.

واعترف جونسون بأنه كان تحت تأثير المخدرات في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره مايكل ثيس مساعد المدعي العام لمقاطعة ليك. وتم الكشف عن السرقة بعد أن أبلغ رجل عن سرقة محفظته من سيارته في إنجليسايد بولاية إلينوي والتي احتوت على 400 دولار نقدًا وبطاقات ائتمان حيث تم إجراء العديد من المشتريات المشبوهة باستخدام إحدى البطاقات.

وراجعت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة، ولاحظت جونسون وهو يخرج من شاحنة صغيرة ويمشي إلى أحد الفنادق. ثم شوهد مرة أخرى بعد فترة وجيزة وهو يسير إلى ماكدونالدز في نفس الوقت الذي تم فيه استخدام بطاقة ائتمان الضحية لشراء الطعام. كما أظهرت الشيكات أن الشاحنة التي كان يقودها قد سُرقت.

وبعد استجوابه من قبل الشرطة اعترف بسرقة شاحنة البيك اب. وقال إنه كان يقيم في أحد الفنادق في فوكس ليك عندما اقتحم عدة سيارات، وسرق أشياء من بينها المحفظة التي تخص الرجل وقد وجهت إليه تهمة حيازة مركبة مسروقة والسطو وتهمتين بسرقة الهوية والحيازة غير القانونية لبطاقة هوية.