خلال مؤتمر لمكافحة السرقة .. لص يسرق حقيبة وزيرة الجريمة والشرطة البريطانية

تعرضت وزيرة الجريمة والشرطة البريطانية ديانا جونسون لسرقة محفظتها أثناء اجتماع لها مع كبار الضباط لمناقشة سرقة المتاجر والسرقات.

وقالت محطة " سكاي نيوز" أن ذلك حدث أثناء حضور النائبة عن حزب العمال المؤتمر السنوي لجمعية رؤساء الشرطة في كينيلورث في ويست ميدلاندز. وخلال كلمة ألقتها في الحدث، قالت ديانا إن المملكة المتحدة "أصيبت بوباء السلوك المناهض للمجتمع والسرقة والسطو على المتاجر".

وقال مسؤولون إنها اكتشفت لاحقًا أن متعلقاتها قد سُرقت هي الأخرى، على الرغم من عدم تحديد "خطر أمني" وفقا لما نقلته المحطة عن الشرطة. وأكدت شرطة وارويكشاير أن الضباط يحققون في تقرير عن سرقة محفظة في الفندق المستخدم للمؤتمر بين الساعة 11 صباحًا و1.15 ظهرًا يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 56 عامًا من كوفنتري قد تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة وتم إطلاق سراحه بكفالة منذ ذلك الحين بينما استمرت التحقيقات.