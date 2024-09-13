عمدة قرية إيطالية يستنجد بالسكان لمساعدته على إنقاص وزنه

استنجد عمدة قرية فالدوبيادنه في شمال إيطاليا، لوشيانو فريجونيز، بسكان قريته لمساعدته في التخلص من زيادة وزنه بمقدار 50 كيلوغراماً منذ توليه المنصب قبل 10 سنوات، إذ لم يستطع مقاومة الأطعمة اللذيذة التي تشتهر بها بلاده. وأرجع فريجونيز السبب في وصوله إلى هذه الحالة من البدانة، إلى «التزاماته الاجتماعية» كعمدة مسؤول عن تصريف شؤون قريته، إذ يكرّس معظم وقته لمقابلة مجموعات من السكان من الصباح حتى حلول الليل. وقال العمدة، إن كل هذه اللقاءات مع السكان لا تترك له وقتاً لممارسة الرياضة، كما يعترف بأنه يستمتع بتناول الأطعمة.

ووصل وزن العمدة، البالغ 47 عاماً)، إلى نحو 140 كيلوغراماً، وحيث إن هذا الوزن يُعدُّ كبيراً للغاية، فقد اتجه إلى ممارسة رياضة المشي السريع، حتى يتمكن من فقدان بعض وزنه. وفي بداية فصل الصيف الحالي، دعا سكان قرية فالدوبيادنه، إلى الانضمام إليه في المشي، وبلغ عدد الذين يشاركونه حالياً في جولات المشي 200 شخص، يجوبون خلالها المناطق الطبيعية.

وهذه الفكرة التي أثبتت جدواها بالنسبة للسكان كباراً وصغاراً، خطرت للعمدة بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في يونيو الماضي. وكان يعاني متاعب صحية، إذ أدى وزنه الزائد إلى صعوبة السير، كما تسبب في شعوره بآلام في الظهر والركبتين.