يقتل ابنه بسبب اتصاله بوالدته

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية المصرية متهماً قتل ابنه، بالسجن لمدة 7 سنوات.

وبدأت القصة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من أحد المستشفيات عن وفاة طفل كان يتلقى العلاج إثر إصابات لحقت به، ليتم فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم على خلافات مع والدة طفليه، ويرفض حديثهما معهما، ويوم الحادث اكتشف أن ابنه اتصل بوالدته عبر الهاتف، وهو ما أغضبه بشدة.

وأحضر المتهم عصا خشبية وحزام جلدي وأنهال بالضرب على ابنه البالغ من العمر 9 سنوات، حتى تعرض لإصابات بالغة دفعته لنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة، فيما نجت شقيقته التي نالت نصيبها من التعذيب.