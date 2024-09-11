تايلور سويفت تعلن تأييدها لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

أعلنت نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، تأييدها لمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، بعد المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي منشور على إنستغرام، مساء الثلاثاء، قالت سويفت إنها ستصوت في انتخابات الخامس من نوفمبر للمرشحة الديمقراطية، لأنها "تناضل من أجل القضايا والحقوق التي أؤمن بها".

وقالت سويفت التي يتابعها على إنستغرام 283 مليون حساب "كناخبة، أنا أحرص على مشاهدة وقراءة كل ما بوسعي بشأن سياسات وبرامج" كلا المرشحين.