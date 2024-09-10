مصـرع مسؤول هندي بعدما رفض غواص إنقاذه قبل منحه المال

لقى أديتيافاردهان سينغ، نائب مدير إدارة الصحة في إحدى الولايات الهندية، مـصرعه في نهر الغانج أمس السبت

وحسب "صحيفة ديكان هيرالد" الهندية طلب ​​أصدقاء سينغ المساعدة من غواص كان موجوداً عند ضفة النهر لإنقاذه، ولكنه طلب الحصول على 10000 روبية (حوالي 119 دولارًا) أولاً، وقال إنه لن يقفز في النهر إلا بعد دفع المال.

وفي غياب المال لدى الأصدقاء، أجروا تحويلاً مالياً عبر الإنترنت، وانتظر الغواص، شايلش كاشياب، وصولها إليه قبل الغطس في النهر، بعد فوات الأوان وغرق سينغ، الذي اختفى في الماء وغرق بشكل مأساوي.

وذكرت التقارير أن كاشياب بدأ البحث عن سينغ بعد استلامه الأموال.