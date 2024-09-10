الدخول المجاني لنافورة «تريفي».. قد يصبح من الماضي

من المعتاد عند نافورة «تريفي» في العاصمة الإيطالية روما، أن يرمي الأفراد قطعة من النقود المعدنية إلى الوراء من فوق الكتف في الماء.

ولكن من الممكن أن يفقد السائحون العملات المعدنية بطريقة أخرى حديثة للغاية عندما يدخلون إلى النافورة، إذ تبحث العاصمة الإيطالية في الوقت الحالي فرض رسوم على الدخول المجاني للمكان.

وأعلن عضو مجلس مدينة روما المسؤول عن السياحة، أليساندرو أونوراتو، أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي: «فكرتنا هي تقديم تذكرة بقيمة 2 يورو (2.29 دولار)، لدخول المنطقة المحيطة بحوض المياه عند النافورة».

يُشار إلى أن روما، شأنها شأن الكثير من المدن الأخرى في إيطاليا، تعاني بسبب السياحة الجماعية. وسجلت السياحة في المدينة هذا الصيف أرقاماً قياسية، وتعاملت مدينة البندقية مع السياحة الجماعية من خلال فرض رسم دخول تجريبي بقيمة 5 يورو للزائرين اليوميين.