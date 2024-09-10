السويد أول دولة أوروبية تشهد تراجعاً لسرطان الجلد بين الشباب

تراجعت معدلات الإصابة بسرطان الجلد بين الشباب في السويد للمرة الأولى، بعدما كانت تشهد زيادة طوال عقود، وباتت الدولة الإسكندنافية أول بلد في أوروبا يسجّل تقدماً مثل هذا، وفق دراسة نُشرت أمس.

وأوضحت المُعدّة الرئيسة للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «جاما ديرماتولوجي» الطبية الأستاذة المساعدة في علم الأورام بمعهد كارولينسكا، هيلدور هيلغادوتير، أن انخفاضاً في خطر الإصابة بسرطان الجلد سُجّل لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

ورجّحت أن يكون هذا الانخفاض عائداً بدرجة كبيرة إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى حماية البشرة من الشمس، وقلة اللجوء إلى مقصورات التشمس الاصطناعي.

وأضافت أن «زيادة في سرطان الجلد بمتوسط 5% سنوياً كانت تُسجّل قبل 2015 لدى الثلاثينيين. ولكن منذ ذلك العام انخفضت هذه النسبة بمعدل 5% سنوياً».