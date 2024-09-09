التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه

قررت جامعة الأزهر في مصر إحالة أستاذ بالجامعة للتحقيق، بعدما أصدر فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق "عما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتعارض مع تعاليم الدين الحنيف".