48 قتيلا بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا

قالت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا إن 48 شخصا على الأقل قتلوا الأحد في انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى في شمالي المنطقة الوسطى من الدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية.

وأضافت الوكالة أن شاحنة الوقود اصطدمت بأخرى تقل مسافرين وماشية، وأن عدة مركبات أخرى تضررت أيضا جراء الحادث.